В Кудымкаре оценивают урожай 2019

В Кудымкаре, где за лето неоднократно затапливало частные огороды, жители начали сбор урожая. На его скудность жалуются даже те, к кому на участок вода не заходила. Все-таки погода взяла свое.

Размер картофеля с перепелиное яйцо, такое видео опубликовали в соцсетях жители округа. Не многим лучше урожай в Кудымкаре. У многих огороды попали в зону затопления от летнего паводка. Картофель не вырос, а другие овощи сгнили, из запланированного собрать смогли не более 10%

Тамара Зорькина, жительница г. Кудымкара:

- Урожая совершенно нет. Все затопило. Лук домой принесла, феном сушила, и он весь сгнил, они даже не стали картошку копать.

Жалуются на урожай и соседи с других огородов. Хоть большая вода до них не добралась, постоянные дожди повлияли на урожай. В избытке лук, капуста. Картофель вырос крупным, с одним нюансом - плоды гниют.

В полном разгаре заготовка зерновых. Сельхозпредприятия, пока относительно тепло, работают в полную силу. Хотя обычно в это время большая часть работ уже была сделана.

Сельхозпредприятия Коми-Пермяцкого округа продолжают уборку зерновых, которая сильно затруднена из-за того, что поля не до конца просохли, и техника по-прежнему вязнет в земле.

Всего по Коми-округу заготовлено кормов 71% от плана. С зерновыми культурами цифры не радуют.

Иван Кудымов, консультант-референт главы Коми-Пермяцкого округа - министра Пермского края:

- В среднем по округу она завершена на 13% только. Чуть-чуть впереди Кудымкарский район, там 17%, около 10% - Юсьвинский район.

В ближайшие дни ожидают сухую погоду, поэтому все силы брошены на уборку зерновых. А жители частного сектора за это время стараются убрать то, что в этом году все-таки выросло.