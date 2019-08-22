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В Кудымкаре начали строить новое, трехэтажное здание детской поликлиники

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В Кудымкаре начали строить новое, трехэтажное здание детской поликлиники. Оно должно вместить в себя четыре отделения, будет рассчитано на 80 мест. Все работы обещают завершить в 2021 году.

В большом, просторном, трехэтажном здании разместятся все корпуса детской поликлиники. Кроме того, будут работать узкие специалисты: невролог, психиатр, хирург, ортопед, эндокринолог, аллерголог-иммунолог. Будет свой рентген-кабинет.

Елена Лекомцева, заведующая детской поликлиникой г. Кудымкара:

- Новое здание поликлиники рассчитано на 200 посещений в смену. Будет обслуживать не только детское население Кудымкара. В нем будут вести прием узкие специалисты, которые будут принимать детей всего округа.

Всего на строительство поликлиники направлено 210 миллионов рублей.

На территории больницы Коми-Пермяцкого округа идёт еще одна крупная стройка. Здесь будет расположено здание нового хирургического корпуса.

Завершить строительство планируется в конце 2021 года. Рассчитано здание на 80 мест и вместит 4 отделения больницы.

Николай Тихонов, прораб ООО «СтройУниверсал-Парма»:

- На сегодняшний день выполнены подготовительные работы. Ведется разработка котлована. Порядка 60% котлована уже выкопано.

Всего на строительство объектов здравоохранения в Пермском крае в 2019 году выделено 2 миллиарда 100 миллионов рублей из краевой и федеральной казны. Пять из них откроют свои двери в этом году.

Михаил Сюткин, первый заместитель председателя правительства - министр строительства Пермского края:

- Это три детских поликлиники - в Кировском, Свердловском и Индустриальном районах. Больница поликлиника в Оханске и сельская врачебная амбулатория в Майкоре.

Что касается Коми-Пермяцкого округа, в Юрлинском и Кудымкарском районах в этом году планируется расширить сеть фельдшерско-акушерских пунктов.


Опубликовано: 22.08.2019 в 01:31 в рубрике - Новости

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