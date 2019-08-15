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Берегите деньги. Телефонные мошенники придумали новый способ обмана

В России появился новый способ телефонного мошенничества.

Злоумышленники в телефонном разговоре представляются сотрудниками банка, однако не требуют рассказать конфиденциальные данные банковских карт, а заявляют, что вовремя распознали и пресекли попытку вывода средства со банковского счета клиента в другом регионе.

Ключевым моментом в обмане может стать предложение сверить устройства, имеющие доступ к личному кабинету. Узнав о том, какой из систем клиент не пользуется, ему могут предложить помощь в отключении, для чего понадобится помощь стороннего приложения. Программа делегирования доступом teamviewer позволяет подключиться постороннему человеку и совершить любую операцию от вашего лица. Для подключения у вас запросят id (специальный номер) пользователя, сообщив который, третья сторона сможет легко подключиться и завладеть конфиденциальной информацией смартфона. Доказать попытку взлома будет практически невозможно.


Опубликовано: 15.08.2019 в 14:45 в рубрике - Новости

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