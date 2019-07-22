В Юрле подсчитают ущерб от наводнения

В Юрлинский район Коми-Пермяцкого округа сегодня отправилась рабочая группа Министерства социального развития Пермского края во главе с заместителем главы ведомства Мариной Визе.

Эта территория больше других пострадала от наводнения. Сейчас решено ускорить обследования, чтобы как можно скорее оказать финансовую помощь жителям. Что касается ситуации в регионе, то по предварительным данным, в списке пострадавших от паводка значатся 225 домовладений. Они расположены в Оханском, Очерском, Бардымском, Верещагинском, Сивинском, Кудымкарском, Гайнском, Юрлинском районах. Некоторое время назад Марина Визе вышла на телефонную связь с редакцией «Вестей» и сообщила о том, что сотрудники министерства ждут заявления от граждан. Вот что им положено.

Марина Визе, заместитель министра, начальник управления государственных гарантий социальной защиты:

- Сейчас во всех районах завершаются работы по комиссионному обследованию пострадавших домохозяйств для оценки причиненного ущерба. Органы социальной защиты ведут прием заявлений граждан, домохозяйств, которые пострадали в результате подтопления, на оказание материальной помощи. Уже принято 45 заявлений. Если в результате чрезвычайной ситуации причинен ущерб имуществу первой необходимости, размер выплаты составит до 50 тысяч рублей за частичную утрату имущества, и до 100 тысяч рублей – за полную утрату имущества первой необходимости. К имуществу первой необходимости относится холодильник, газовая плита, телевизор, отопительный котел, насос для подачи воды, мебель для сна и приема пищи. Что касается ущерба огородам и надворным постройкам, тоже завершается комиссионное обследование. Если был причинен ущерб огородам, надворным постройкам, то помощь будет зависеть также от степени повреждений и составлять не более 15 тысяч рублей на домохозяйство.