В Кудымкаре к новому учебному году объединят школу № 5 и школу-гимназию №3.
В Кудымкаре к новому учебному году объединят школу № 5 и школу-гимназию №3.Решение принято администрацией города.Как пояснил начальник управления образования администрации города Сергей Калин, в ходе реорганизации педагогов сокращать не будут.Сокращения коснутся административно-управленческого аппарата и младшего обслуживающего персонала. Все формальности планируется завершить к 5 сентября. Сэкономленные средства пойдут на увеличение зарплаты педагогов школы №5. После объединения в школе-гимназии №3 будут реализовывать учебные планы согласно ГОСТу по программе среднего общего образования. Возможно, в здании школы по улице Леваневского, 21 вновь будут обучаться ученики 10-11 классов.
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