Яндекс.Метрика

На главную - Новости

← Проливные дожди вызвали паводок на реках в Кудымкарском районе

В Кудымкаре к новому учебному году объединят школу № 5 и школу-гимназию №3.

В Кудымкаре к новому учебному году объединят школу № 5 и школу-гимназию №3.Решение принято администрацией города.Как пояснил начальник управления образования администрации города Сергей Калин, в ходе реорганизации педагогов сокращать не будут.Сокращения коснутся административно-управленческого аппарата и младшего обслуживающего персонала. Все формальности планируется завершить к 5 сентября. Сэкономленные средства пойдут на увеличение зарплаты педагогов школы №5. После объединения в школе-гимназии №3 будут реализовывать учебные планы согласно ГОСТу по программе среднего общего образования. Возможно, в здании школы по улице Леваневского, 21 вновь будут обучаться ученики 10-11 классов.


Опубликовано: 17.07.2019 в 08:46 в рубрике - Новости

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости:

Проливные дожди вызвали паводок на реках в Кудымкарском районе

Употребление сырого мяса смертельно опасно

Вести Кудымкар 12.07.2019

Бур асыв, Пермскöй край!

Фестиваль деревянной скульптуры «Живое дерево» в Кудымкаре в разгаре

В Кудымкаре объявлены итоги аукциона на строительство детской поликлиники.

Задай вопрос губернатору

В В Кудымкаре стартовал пятый фестиваль деревянной скульптуры

Первый урожай картофеля продемонстрировали в Кудымкаре

Вести Кудымкар 05.07.2019


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Проливные дожди вызвали паводок на реках в Кудымкарском районе

Обратите внимание

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2018. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru