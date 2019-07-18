Ситуация с паводком в Кудымкарском районе. Подтоплен Заречный Пешнигорт
В Пермском крае продолжается паводок. Сегодня в Кудымкарском районе река Иньва вышла из берегов и затопила деревню Заречный Пешнигорт. Правда, местные жители к наводнению были готовы, как только ранним утром увидели, насколько разлилась река. Домашних животных эвакуировали, ценные вещи подняли повыше. На этот час в Пешнигорте подтоплено с десяток придомовых территорий, вода зашла в надворные постройки, к некоторым домам можно добраться только на лодках.
Неожиданно стихия пришла и в поселок Сергеевский в Гайнском районе. За день затопило 19 подворий. В селе Юрла затоплено 81 домовладение. Сейчас уровень реки Лопва идёт на спад, люди готовятся подсчитывать ущерб. Всего в Коми-Пермяцком округе стихией разрушены десятки мостов. Где-то власти уже приступили к ремонту, часть проездов восстановлена. К приходу большой воды начинают готовиться в Кудымкаре. Вода в реке Иньва продолжает прибывать, местами начинается разлив. Местные власти вновь начали подворовой обход территории. Выставляются посты. По последним данным, пик паводка ждут грядущей ночью.
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