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Задай вопрос губернатору
Сегодняв Кочевском муниципальном районе Коми-округа будет работать мобильная приемная губернатора края. Как сообщает сайт администрации района, мобильная приемная губернатора края создана в целях повышения эффективности работы по соблюдению прав граждан, совершенствования работы с обращениями граждан и общественных объединений, в том числе юридических лиц, повышения удовлетворенности результатами рассмотрения обращений. Прием будет проходить с часа до четырёх дня в в Кочевской районной центральной библиотеке по записи при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
Предварительная запись проводится в приемной администрации Кочевского муниципального района либо по телефону 9-12-86.
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