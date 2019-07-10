Задай вопрос губернатору

Сегодняв Кочевском муниципальном районе Коми-округа будет работать мобильная приемная губернатора края. Как сообщает сайт администрации района, мобильная приемная губернатора края создана в целях повышения эффективности работы по соблюдению прав граждан, совершенствования работы с обращениями граждан и общественных объединений, в том числе юридических лиц, повышения удовлетворенности результатами рассмотрения обращений. Прием будет проходить с часа до четырёх дня в в Кочевской районной центральной библиотеке по записи при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Предварительная запись проводится в приемной администрации Кочевского муниципального района либо по телефону 9-12-86.