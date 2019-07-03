В Коми-Пермяцком округе сократится количество муниципалных чиновников

По решению властейВ результате изменений поселения муниципалитетов потеряли статус самостоятельных образований, там будут полностью сокращены административные аппараты. На каждой новой территории будет создана единая администрация и один представительный орган. Бюджетные деньги, сэкономленные на содержании поселенческих властей, планируется направить на улучшение инфраструктуры. В муниципальных округах будет сформирован новый представительный орган - Дума. Выборы состоятся в октябре. Затем депутаты Думы выберут главу.

Виктор Рычков, глава Коми-Пермяцкого округа – министр Пермского края:

- На каждый сэкономленный рубль в результате проводимых мероприятий бюджет Пермского края добавляет еще один рубль. Как подсчитано, на территории Коми-Пермяцкого округа в реорганизуемых муниципалитетах в общей сложности на три года будет сумма, которая исчисляется цифрой более 500 млн рублей.