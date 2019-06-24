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Кудымкар готовится к празднованию своего 440-летия

Кудымкар готовится к празднованию своего 440-летия. В администрации города прошло заседание оргкомитета, где обсуждалось благоустройство и праздничное оформление мест проведения торжеств. Концепция этого года – «Кудымкар - Город-Легенда». Праздник начнется ровно в полдень 13 июля на площади перед культурно-деловым центром с театрализованного представления для маленьких горожан «Были-небылицы». Центрами событий также станут городская площадь, парк им. И. Я. Кривощекова, аллея Кудым-Оша, улицы города. Жителей и гостей Кудымкара ждут удивительные театрализованные зарисовки, праздничное шествие, флешмоб, экскурсионный автотур по достопримечательностям города, фестивали с представлением обрядовой культуры коми-пермяков, презентации национальной кухни.Предполагается выступление коллективов: группы «Оазис», фолк-группы «Шай-Май», а также артистов из Перми. Завершится День города праздничной дискотекой.


Опубликовано: 24.06.2019 в 13:48 в рубрике - Новости

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