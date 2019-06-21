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Бур асыв, Пермскöй край!

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Новая программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на коми-пермяцком языке. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья.

В сегодняшнем выпуске детский досуг и мода в Кудымкаре


Опубликовано: 21.06.2019 в 10:00 в рубрике - Новости

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