Бур асыв, Пермский край!
Новая программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на коми-пермяцком языке. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья.
В сегодняшнем выпуске традиционные рецепты коми-пермяцкой кухни и сюжет о камских лесосплавщиках
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