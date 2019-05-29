С 1 июня "Ростелеком" отменяет плату за междугородные звонки с таксофонов универсальной услуги связи. Таким образом, можно будет бесплатно звонить на любые стационарные телефоны по всей стране. Напомним, ранее с 1 января 2018 года уже была отменена плата за звонки на стационарные телефоны в пределах города или сельского района. А с начала этого года бесплатными стали все звонки на стационарные телефоны по всему Пермскому краю. На сегодняшний день на территории Прикамья работает 3 тысячи 676 таксофонов универсальной услуги связи. Наиболее активно в Прикамье таксофонами пользуются жители отдаленных и труднодоступных посёлков Кудымкарского, Красновишерского, Чердынского района и Горнозаводского районов. Около 20% трафика с таксофонов составляют звонки в экстренные оперативные службы. Каждый звонок в эти службы говорит о возникновении какой-то экстраординарной ситуации, от которой зависит жизнь, здоровье и безопасность людей. Условия оплаты внутризоновых и междугородных звонков на номера мобильных сетей связи остаются без изменений.