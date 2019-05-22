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Как зарегистрировать садовый или жилой дом?
Кадастровая палата Пермского края проводит горячую линию, призванную ответить на вопрос - Как зарегистрировать садовый или жилой дом? В этом вопросе масса нововведений. Корреспондент Максим Пеккер присоединился к эфиру.
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