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Как зарегистрировать садовый или жилой дом?

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Кадастровая палата

Кадастровая палата Пермского края проводит горячую линию, призванную ответить на вопрос - Как зарегистрировать садовый или жилой дом? В этом вопросе масса нововведений. Корреспондент Максим Пеккер присоединился к эфиру.


Опубликовано: 22.05.2019 в 13:53 в рубрике - Новости

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← Если наступит жара, в Прикамье ограничат движение большегрузов

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