Нужны лодки: в Кудымкарском районе ищут пенсионера-рыбака

В Кудымкарском районе на реке Кува в 10 утра волонтеры вышли на поиски пропавшего 68-летнего пенсионера Михаила Мартина. Несколько дней назад он отправился на рыбалку. Его лодка была обнаружена перевернутой 2 мая. Накануне был объявлен сбор волонтеров, сегодня они приступили к поискам пропавшего. Но им все еще нужны лодки, так как с берега осмотр реки невозможен. Помочь просят местных жителей.