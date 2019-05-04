Нужны лодки: в Кудымкарском районе ищут пенсионера-рыбака
В Кудымкарском районе на реке Кува в 10 утра волонтеры вышли на поиски пропавшего 68-летнего пенсионера Михаила Мартина. Несколько дней назад он отправился на рыбалку. Его лодка была обнаружена перевернутой 2 мая. Накануне был объявлен сбор волонтеров, сегодня они приступили к поискам пропавшего. Но им все еще нужны лодки, так как с берега осмотр реки невозможен. Помочь просят местных жителей.
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