Юбилейная эстафета в Кудымкаре собрала 50 команд
Сезон весенних легкоатлетических забегов в Пермском крае открыл Кудымкар. Здесь прошла 80-я эстафета на призы газеты "Парма". Участников - 50 команд, около 500 человек. Репортаж Дмитрия Буланова.
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Сезон весенних легкоатлетических забегов в Пермском крае открыл Кудымкар. Здесь прошла 80-я эстафета на призы газеты "Парма". Участников - 50 команд, около 500 человек. Репортаж Дмитрия Буланова.
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