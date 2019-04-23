Оптимизация добралась до сельских школ

В Пермском крае сокращают школы в небольших населенных пунктах. Называется - оптимизация. На очереди средняя школа в деревне Егорова, в Кудыкамрском районе - 22 человека учащихся на учебу обещают возить. В ситуации разбирался Дмитрий Буланов.