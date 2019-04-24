Сейвинская школа недочеты признает
В Сейвинской школе прокомментировали итоги проверки, которые обнародовал уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков. По его мнению, которое опубликовано в социальных сетях, "министерство образования ничего не сделало, но отчиталось губернатору, что построили школу". Стены спустя год разрисованы, двери выломаны.
Директор учебного заведения недочеты признает, но ничего критичного в этом не видит. Факт хулиганства зафиксирован - дети сделали нецензурную надпись на стене и повредили дверь. Летом во время каникул все недочеты обещают устранить.
Роман Мальце, и.о. директора Сёйвинской основной общеобразовательной школы: "Случай, конечно, не типичный. На него стоило обратить внимание, но нельзя сказать, что он экстраординарный. Нужно понимать, что это дети. Характер у детей разный бывает. Дети довольно-таки хулиганистые".
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