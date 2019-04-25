В Кудымкаре подвели итоги Фестиваля национальной кухни
Фестиваль национальной кухни завершился в Кудымкаре. Участники не просто готовят кулинарные изыски, но и сравнивают их с блюдами других народов мира. Все действо сопровождается песнями и танцами. Самое вкусное попробовал Дмитрий Буланов.
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