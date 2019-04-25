В Кудымкаре подвели итоги Фестиваля национальной кухни





Фестиваль национальной кухни завершился в Кудымкаре. Участники не просто готовят кулинарные изыски, но и сравнивают их с блюдами других народов мира. Все действо сопровождается песнями и танцами. Самое вкусное попробовал Дмитрий Буланов.