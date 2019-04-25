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В Кудымкаре подвели итоги Фестиваля национальной кухни

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еда

Фестиваль национальной кухни завершился в Кудымкаре. Участники не просто готовят кулинарные изыски, но и сравнивают их с блюдами других народов мира. Все действо сопровождается песнями и танцами. Самое вкусное  попробовал Дмитрий Буланов. 


Опубликовано: 25.04.2019 в 13:09 в рубрике - Новости

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← Сейвинская школа недочеты признает

Как пенсионера наказали за инициативу →

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