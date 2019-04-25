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← В Кудымкаре подвели итоги Фестиваля национальной кухни

Вести Кудымкар 26.04.2019 →

Как пенсионера наказали за инициативу

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дорога

Инициатива наказуема - для себя это выяснил пенсионер Василий Ярков, житель деревни Пруддор, когда решил отремонтировать дорогу у дома. Местные власти дальше обещаний не шли, закончилось все визитом полицейских и штрафом. Детали этой истории на месте выяснил корреспондент Дмитрий Буланов.


Опубликовано: 25.04.2019 в 16:50 в рубрике - Новости

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← В Кудымкаре подвели итоги Фестиваля национальной кухни

Вести Кудымкар 26.04.2019 →

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