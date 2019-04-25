Как пенсионера наказали за инициативу

Инициатива наказуема - для себя это выяснил пенсионер Василий Ярков, житель деревни Пруддор, когда решил отремонтировать дорогу у дома. Местные власти дальше обещаний не шли, закончилось все визитом полицейских и штрафом. Детали этой истории на месте выяснил корреспондент Дмитрий Буланов.