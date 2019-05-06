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Живое дерево
В июле этого года в Кудымкаре в пятый раз будет проходить Открытый фестиваль деревянной скульптуры "Ловья пу" ("Живое дерево").
Тема нынешнего года обозначена как "Деревянная скульптура малой формы". Участниками фестиваля могут быть профессиональные и самодеятельные мастера и скульпторы, студенты, преподаватели художественных вузов, колледжей и другие заинтересованные лица, представляющие авторские работы. «Коми-Пермяцкий этнокультурный центр» принимает заявки до 22 июня.
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