В июле этого года в Кудымкаре в пятый раз будет проходить Открытый фестиваль деревянной скульптуры "Ловья пу" ("Живое дерево").

Тема нынешнего года обозначена как "Деревянная скульптура малой формы". Участниками фестиваля могут быть профессиональные и самодеятельные мастера и скульпторы, студенты, преподаватели художественных вузов, колледжей и другие заинтересованные лица, представляющие авторские работы. «Коми-Пермяцкий этнокультурный центр» принимает заявки до 22 июня.