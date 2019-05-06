Пожарная техника ненадолго перешла в детские руки
В честь 370-летия службы пожарной охраны России выставка специальной техники прошла на центральной площади в Кудымкаре. Также для всех желающих спасатели продемонстрировали некоторые секреты своей непростой работы.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости:
Живое дерево
Нужны лодки: в Кудымкарском районе ищут пенсионера-рыбака
Юбилейная эстафета в Кудымкаре собрала 50 команд
Вести Кудымкар 26.04.2019
Как пенсионера наказали за инициативу
В Кудымкаре подвели итоги Фестиваля национальной кухни
Сейвинская школа недочеты признает
Оптимизация добралась до сельских школ
Вести Кудымкар 19.04.2019
Последствия сильного ветра в Коми-Пермяцком округе
Добавить комментарий: