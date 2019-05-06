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Пожарная техника ненадолго перешла в детские руки

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дети

В честь 370-летия службы пожарной охраны России выставка специальной техники прошла на центральной площади в Кудымкаре. Также для всех желающих спасатели продемонстрировали некоторые секреты своей непростой работы. 

Пожарные


Опубликовано: 06.05.2019 в 17:25 в рубрике - Новости

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