Коми-пермяки: «Пистики - наш витамин №1»

В Коми-Пермяцком округе появились первые в этом году пистики - так здесь называют молодые побеги хвоща полевого. Из него делают множество блюд и считают своим любимым весенним лакомством. Правда, пока пистики в цене, ведь чтобы насобирать их, приходится отправляться в дальнее путешествие. Цена за небольшое ведерко - 100 рублей, но свежий урожай расходится моментально.

Пистики всегда были незаменимым ингредиентом в приготовлении кулинарных изысков коми-пермяков. Их варят, запекают, жарят, делают пироги и каши, замораживают и хранят всю зиму.