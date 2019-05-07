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Коми-пермяки: «Пистики - наш витамин №1»

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пистики

В Коми-Пермяцком округе появились первые в этом году пистики - так здесь называют молодые побеги хвоща полевого. Из него делают множество блюд и считают своим любимым весенним лакомством. Правда, пока пистики в цене, ведь чтобы насобирать их, приходится отправляться в дальнее путешествие. Цена за небольшое ведерко - 100 рублей, но свежий урожай расходится моментально. 

Пистики всегда были незаменимым ингредиентом в приготовлении кулинарных изысков коми-пермяков. Их варят, запекают, жарят, делают пироги и каши, замораживают и хранят всю зиму.


Опубликовано: 07.05.2019 в 17:00 в рубрике - Новости

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