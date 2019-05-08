Кудымкар присоединился к международной акции «Георгиевская ленточка»
Кудымкар присоединился к международной акции "Георгиевская ленточка". В этом году ее вызвались проводить члены окружного совета ветеранов. Они и сейчас гуляют по главным улицам города и вручают встречным горожанам чёрно-оранжевые ленточки - символ Победы, мужества и бесстрашия.
В России акция стартовала уже несколько дней назад. В Перми она началась 6 мая, и сейчас также проходит в Березниках, Соликамске, Добрянке, Карагае и Куеде. Завершить раздачу ленточек планируется в День Победы - 9 мая.
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