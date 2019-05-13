Коми-Пермяцкий округ: вода пошла на спад
В Гайнском районе большая вода пошла на спад. Пик половодья здесь случился в минувшие выходные.
24 участка были затоплены в поселке Серебрянка.
В Кудымкаре уровень воды снижается. Самая высокая отметка зафиксирована 7 мая - 426 см. Иньва выходит из берегов при отметке в 550 см. В 2016 году был поставлен абсолютный рекорд - 650 см. Тогда было затоплено более 400 домов.
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