Прикамские старшеклассники на пороге ЕГЭ
Сдать ЕГЭ готовятся 13 тысяч учащихся, из них 11,5 тысяч - выпускники этого года. 102 пункта по всему Пермскому краю. 100% оснастят принтерами, сканерами, канцтоварами, а также камерами онлайн наблюдения. Следить за ходом экзаменов будут студенты пермских вузов в ситуационном центре педуниверситета. Обязательно присутствие общественных наблюдателей, охраны и медработников. Недопустимо наличие средств связи. В прошлом году недопуском за пронос гаджетов наказали четырех человек. Участников из отдалённых территорий будут подвозить к пунктам сдачи экзаменов, обеспечат питанием и проживанием на период экзаменов.
Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: "4 попытки у детей есть сдать в этом году. Для тех, кто честно пришёл сдавать экзамен. Поэтому, хотелось бы обратиться, прежде всего, к родителям, к ребятам, даже если что-то не получилось сейчас, это абсолютно не катастрофа. Экзамены устроены и периоды таким образом, что будет возможность пересдать".
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