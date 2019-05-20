Яндекс.Метрика

На главную - Новости

← Вести Кудымкар 17.05.2019

Если наступит жара, в Прикамье ограничат движение большегрузов →

Прикамские старшеклассники на пороге ЕГЭ

Смотреть

ЕГЭ

Сдать ЕГЭ готовятся 13 тысяч учащихся, из них 11,5 тысяч - выпускники этого года. 102 пункта по всему Пермскому краю. 100% оснастят принтерами, сканерами, канцтоварами, а также камерами онлайн наблюдения. Следить за ходом экзаменов будут студенты пермских вузов в ситуационном центре педуниверситета. Обязательно присутствие общественных наблюдателей, охраны и медработников. Недопустимо наличие средств связи. В прошлом году недопуском за пронос гаджетов наказали четырех человек. Участников из отдалённых территорий будут подвозить к пунктам сдачи экзаменов, обеспечат питанием и проживанием на период экзаменов.

Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: "4 попытки у детей есть сдать в этом году. Для тех, кто честно пришёл сдавать экзамен. Поэтому, хотелось бы обратиться, прежде всего, к родителям, к ребятам, даже если что-то не получилось сейчас, это абсолютно не катастрофа. Экзамены устроены и периоды таким образом, что будет возможность пересдать".


Опубликовано: 20.05.2019 в 18:53 в рубрике - Новости

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости:

Вести Кудымкар 17.05.2019

МЧС: в майских сплавах погибли трое пермяков

Коми-Пермяцкий округ: вода пошла на спад

Кудымкар присоединился к международной акции «Георгиевская ленточка»

Коми-пермяки: «Пистики - наш витамин №1»

Пожарная техника ненадолго перешла в детские руки

Живое дерево

Нужны лодки: в Кудымкарском районе ищут пенсионера-рыбака

Юбилейная эстафета в Кудымкаре собрала 50 команд

Вести Кудымкар 26.04.2019


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Вести Кудымкар 17.05.2019

Если наступит жара, в Прикамье ограничат движение большегрузов →

Обратите внимание

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2018. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru