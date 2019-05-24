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Пожар на газопроводе в Чусовском районе - столб огня был виден за несколько километров
В социальных сетях появились фото и видео пожара на магистральном газопроводе в Чусовском районе. Судя по кадрам, столб огня был виден за несколько километров. Жители окрестных населенных пунктов сообщают, что проснулись ночью от сильного взрыва. В региональном МЧС рассказали, что 24 мая в 05.50 поступила информация о том, что в районе населенных пунктов Вереино, Мульково местные жители видят зарево. Диспетчер ООО «ГазпромТрансгаз Чайковский» сообщил о падении давления на магистральном газопроводе «СРТО - Урал». Установлено, что ближайший населенный пункт от места пожара расположен в 7 километрах, угрозы жизнедеятельности нет, угрозы распространения пожара на лесной массив нет. Пострадавших нет.Для контроля за ситуацией на месте работают оперативные группы. По предварительной информации, произошёл разрыв трубы диаметром 1400 мм с последующим возгоранием газа.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Трансгаз-Чайковский", аварийный участок был отключен, транспорт газа идет в штатном режиме, никто не пострадал. В настоящее время пожар ликвидирован.
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