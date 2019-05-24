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Просроченные продукты, овощи с плесенью. Прокуратура проверила, как кормят детей в детсадах, школах и больницах Прикамья
В Пермском крае прокуратура совместно с управлением Роспотребнадзора проверили организацию питания в образовательных организациях, медицинских и социальных детских учреждениях. Проверками охвачено более 440 объектов. Так, Кунгурским городским прокурором в детских учреждениях района выявлено несоответствие фактического рациона питания утвержденному меню, непроведение ежедневного осмотра работников пищеблока на наличие заболеваний. По результатам проверки прокурором в адрес руководителей учреждений внесено 14 представлений, возбуждено 14 дел об административных правонарушениях.
Признаки поражения грибком стен помещения для хранения овощей выявлены Добрянским городским прокурором в одной из школ города. В складских помещениях школ в поселках Пашия, Теплая Гора прокурором Горнозаводского района обнаружены продукты с истекшим сроком годности, что могло впоследствии причинить вред здоровью учащихся. Прокурором Еловского района в одной из школ обнаружены продукты со следами плесени. Прокурором Ильинского района в одной из школ района выявлен факт заражения вредителями кураги, используемой для приготовления компота.
В образовательных организациях Юсьвинского и Юрлинского районов при организации питания учащихся использовалась кухонная посуда с поврежденной эмалью, прием пищевых продуктов и продовольственного сырья осуществлялся без документов, подтверждающих их безопасность и качество, кухонные работники допускались к работе в отсутствие сведений о постановке прививок против дифтерии, обследования на носительство брюшного тифа, стафилококка, гельминтоза, в отсутствие медицинских книжек. Прокурором Красновишерского района по итогам проверки направлено в суд заявление о возложении на МБОУ «СОШ №8» обязанности провести ремонт пищеблока. В одной из школ города Перми прокурором Свердловского района г. Перми выявлен факт допуска к работе в пищеблоке заведующего производством в отсутствие данных о прохождении флюорографического обследования.
По итогам проверок выявлено свыше 1, 1 тыс. нарушений закона, в целях устранения которых прокурорами внесено 299 представлений, 228 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, опротестовано 9 незаконных правовых актов, по постановлениям прокуроров возбуждено 200 дел об административных правонарушениях, к административной ответственности в настоящее время привлечены 59 должностных и юридических лиц.
Проверки соблюдения законодательства при организации питания несовершеннолетних в образовательных организациях, медицинских и социальных учреждениях в настоящее время продолжаются, сообщили в прокуратуре Пермского края.
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