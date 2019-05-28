Оштрафованному из-за собственной инициативы пенсионеру помогли незнакомые люди

Пенсионер Василий Ярков из деревни Пруддор Кудымкарского района намерен помириться с соседом, по чьему заявлению его оштрафовали на пять тысяч рублей. Дело в том, что из-за их конфликта к проблеме местной дороги было привлечено столько внимания, что местная администрация прислала грейдеры и, наконец, сделала некое подобие проезжей части.

Василия Яркова наказали за то, что он при помощи досок попытался ликвидировать глубокие колеи на улице, на которой стоит его дом. Сосед посчитал, что пиломатериал представляет угрозу его усадьбе. В ГИБДД пиломатериал посчитали опасным для транспорта. В итоге штраф выписан чуть ли не за порчу дороги. Так из-за собственной инициативы пенсионер получил протокол на пять тысяч рублей, и уже выплатил его, но не из собственного кармана, опять помогла широкая огласка этой истории.

Василий Ярков, пенсионер: "Эту сумму мне, я даже не знаю этих людей, мне пришли на телефон деньги, и я расплатился со штрафом".