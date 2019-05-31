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← «Испугались публичности». В Большой Соснове глава Земского собрания выгнал журналиста с заседания

В Пермь сегодня прибыли первые «Подарки для новорожденных»

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1 июня в Пермском крае стартует акция «Подарок для новорожденного». В этот день подарки выдадут 370 семьям в 27 территориях Прикамья. Официальный старт выдачи подарков новорожденным начнется в первый рабочий день месяца – 3 июня. Всего в Пермском крае подарки смогут получить 27 тысяч семей. Сделать это можно будет в органах ЗАГС по месту жительства одновременно при получении свидетельства о рождении. Для родителей, чьи дети родились с 1 января 2019 года, достаточно подойти с паспортом, свидетельством о рождении ребенка и документом, содержащим сведения о месте жительства одного из родителей на территории Пермского края.

А сегодня в Перми поступила первая партия подарков для новорожденных. Что входит в набор - расскажет и покажет Марина Печенова.


Опубликовано: 31.05.2019 в 16:46 в рубрике - Новости

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«Испугались публичности». В Большой Соснове глава Земского собрания выгнал журналиста с заседания

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← «Испугались публичности». В Большой Соснове глава Земского собрания выгнал журналиста с заседания

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