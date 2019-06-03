В Пермском крае отключено аналоговое вещание
Сегодня в 11.45 Пермский край перешел на цифровое эфирное вещание. Аналоговое вещание федеральных телеканалов прекращено, на их частотах размещен ролик, сообщающий о необходимости перехода на приём цифрового телевидения. Заставка будет передаваться в течение недели. Региональные телеканалы и телеканалы, не входящие в состав мультиплексов, продолжат аналоговое вещание до истечения срока действия лицензии.
Услуга цифрового телевидения от аналогового отличается качеством и четкостью вещания, при этом она не предусматривает абонентской платы. Задача цифрового эфирного телевидения заключается в том, чтобы любой гражданин России получил возможность бесплатно смотреть 20 телевизионных каналов первого и второго мультиплекса: Первый канал, Россия 1, МатчТВ, НТВ, Пятый канал, Россия К, Россия 24, Карусель, ОТР, ТВЦ, РенТВ, Спас, СТС, Пятница, ТВ3, Домашний, Звезда, Мир, ТНТ, МузТВ. Таким образом, в бесплатном цифровом эфире в Прикамье из региональных каналов будет только ГТРК «Пермь» - наши программы будут и дальше выходить на «России 1» и «России 24».
Игорь Терещенко, директор Пермского филиала РТРС: «Если телевизор приобретен после 2012 года, то скорее всего он имеет встроенный тюнер, который позволяет принимать программы – необходимо просто произвести настройку в соответствии с инструкцией. Если телевизор более старшего поколения – необходимо приобрести приставку. И, возможно, если люди проживают на территории, где принимался только метровый диапазон – необходимо приобрести дециметровую антенну.»
Добавим, что в Пермском крае открыта «горячая» линия по вопросам перехода на цифровое телевидение. Позвонив по номеру 8-800-555-05-53 жители края могут оставить заявку на подключение оборудования, а также обратиться за помощью по подключению к «цифре» к волонтерам, работающим в регионе.
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