Вести Кудымкар 21.06.2019
Выпуск 21 июня 2019 года. События и факты, политика и экономика, социальная сфера и новости культуры. Все это еженедельно по пятницам в информационной программе «Вести Кудымкар».
Тöдчана юöррез и отирлöн олан, важ годдэзся традицияэз и öння кадся моггез. Быдöс эта быд пятницаö öтiк и сiя жö кадö чужан кыв вылын «Вести Кудымкар» да «Бур асыв, Пермскöй край!» программаэзын..
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости:
Бур асыв, Пермскöй край!
Сезонная угроза для всех садоводов и огородников
Борьба с борщевиком в Прикамье в разгаре
Вести Кудымкар 14.06.2019
Бур асыв, Пермскöй край!
Прикамье ожидают грозы и самое серьезное похолодание за последние 10 лет
Вести Кудымкар 07.06.2019
Бур асыв, Пермскöй край!
В ночь на 5 июня снова перекроют Чусовской мост
В Пермском крае отключено аналоговое вещание
Добавить комментарий: