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← Вести Кудымкар 21.06.2019

Что такое инициативное бюджетирование на деле


В Кудымкаре завершены работы по одному из первых проектов инициативного бюджетирования, признанного победителем конкурса, организованного Министерством территориального развития в 2018 году.

На одной из центральных улиц города в продолжении аллеи "Кудым-Оша" установлены два остановочных комплекса. В их оформлении были использованы национальные орнаменты и элементы Пермского звериного стиля, а также работы коми-пермяцкого художника Виталия Онькова. Идея принадлежит студентам Коми-Пермяцкого политехнического техникума, которые провели исследование архитектурных решений с учетом этнической среды Кудымкара.

Стоимость создания комплексов составила 503 тыс. рублей, из которых 86 тыс. рублей собрали жители и предприниматели Кудымкара, остальное профинансировал краевой бюджет.


Опубликовано: 21.06.2019 в 19:53 в рубрике - Новости

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