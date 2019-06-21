Что такое инициативное бюджетирование на деле
В Кудымкаре завершены работы по одному из первых проектов инициативного бюджетирования, признанного победителем конкурса, организованного Министерством территориального развития в 2018 году.
На одной из центральных улиц города в продолжении аллеи "Кудым-Оша" установлены два остановочных комплекса. В их оформлении были использованы национальные орнаменты и элементы Пермского звериного стиля, а также работы коми-пермяцкого художника Виталия Онькова. Идея принадлежит студентам Коми-Пермяцкого политехнического техникума, которые провели исследование архитектурных решений с учетом этнической среды Кудымкара.
Стоимость создания комплексов составила 503 тыс. рублей, из которых 86 тыс. рублей собрали жители и предприниматели Кудымкара, остальное профинансировал краевой бюджет.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости:
Вести Кудымкар 21.06.2019
Бур асыв, Пермскöй край!
Сезонная угроза для всех садоводов и огородников
Борьба с борщевиком в Прикамье в разгаре
Вести Кудымкар 14.06.2019
Бур асыв, Пермскöй край!
Прикамье ожидают грозы и самое серьезное похолодание за последние 10 лет
Вести Кудымкар 07.06.2019
Бур асыв, Пермскöй край!
В ночь на 5 июня снова перекроют Чусовской мост
Добавить комментарий: