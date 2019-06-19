Борьба с борщевиком в Прикамье в разгаре

В Прикамье организованно приступили к уничтожению борщевика сосновского. Главная опасность этого растения - его ядовитость и токсичность. При малейшем контакте у человека могут появиться химические ожоги. Как сегодня заявили в мэрии Перми, обработка уже прошла в Дзержинском районе и в поселке Новые Ляды. Всего на территории города планируется уничтожить борщевик на территории в 30 гектар. Обработка пройдет вдоль дорог и на пустырях во всех районах города. Заросли борщевика будут уничтожать и в последующем, поскольку запасы семян в почве могут прорастать в течение 5-7 лет. Травить борщевик обещают химией.

В начале июня губернатор края Максим Решетников одной из главных задач для краевого Минсельхоза поставил старт большой программы по борьбе с борщевиком. В этом направлении уже ведется работа. Владельцев частных земельных участков предупредили о штрафах в случае обнаружения опасного растения на их участках. Им бороться с растением предлагают самостоятельно.

В Кудымкаре тоже взялись за борьбу с борщевиком. Но возложили эту обязанность на плечи собственников земельных участков. В городе, где две трети занимает частный сектор, не согласным с таким распоряжением жителям, грозит штраф - до 3 тысяч рублей.

Весь Кудымкар мобилизовали на борьбу с борщевиком - каждый на своей земле должен до начала цветения это растение истребить. Не согласным грозит штраф, есть специальное постановление.

Причем, никто из здравомыслящих людей бок о бок жить с борщевиком не станет. Кудымкар на две трети состоит из частного сектора, люди здесь живут почти по-сельски, и об ожогах, что причиняет сок этого сорняка, знают не понаслышке. Однако справедливое негодование у большинства вызывают административные угрозы, при отсутствии помощи со стороны властей.

Многие еще помнят, как совхозы и колхозы специально садили борщевик. Это потом его признали опасным сорняком. После того как он уже успел не бывало разрастись.

Борщевик настойчив. Вот настоящая плантация, или вот здесь - пробивается прямо сквозь щебёнку, и надо сказать, что в борьбе с этим сорняком нужно быть осторожнее, потому что в буквальном смысле голыми руками его не возьмёшь.

Справедливости ради, чиновники муниципальные земли тоже инспектируют. И вырубают борщевик. В том числе из соображений безопасности - в прошлом году 15 человек пострадали от борщевика, трое из них попали в больницу с ожогами.

Пока никого из кудымкарских землевладельцев не оштрафовали. Так что может метод кнута действительно сыграл положительную роль в деле борьбы с борщевиком в отдельно взятом городе.