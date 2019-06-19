Сезонная угроза для всех садоводов и огородников

В Прикамье зафиксировано нашествие капустной моли. Специалисты говорят, что она бывает каждый год, но нынче из-за майской жары ее размножение увеличилось.

Светлана Голунова всю золу на молодые побеги редиса извела, а вот вредитель с сочных кустиков никуда не делся. Урожай под угрозой.

Светлана Голунова:

- Каждый год такое бывает, но в один год меньше, в другой больше.

В этот раз больше. Крестоцветная блошка - серьезный сельскохозяйственный вредитель капусты, рапса, редиса. И, похоже, жук-листоед этим летом орудует не в одиночку. Капустной моли так много, что специалисты уже говорят о вспышке массового размножения. Если так пойдет и дальше, ситуация может привести к гибели молодых растений из-за повреждения центральных розеток.

Антон Лещёв, доцент кафедры садоводства ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ:

- Вот такие с полосочками, почему блоха, потому что прыгает.

Антон Лещёв, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры садоводства "Пермского государственного аграрно-технологического университета имени академика Прянишникова" подошел к проблеме со знанием дела.

Антон Лещёв, доцент кафедры садоводства ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ:

- Блоха живет на хрене, допустим, когда что-то более вкусное она переходит на редис, поэтому рядом с хреном садить редис ни в коем случае нельзя.

Из народных способов ученый советует присыпать золой, применять настой полыни или чеснока.

Пользоваться химией на скороспелых сортах той же капусты, редиса или рукколы нельзя, но один из способов борьбы - это укрывной материал.

С блохой всё более-менее ясно, а вот личинку капустной моли не сразу заметишь на листе, а ведь именно она всё портит, точнее она себе питается тихонько, в итоге получается сито. Но если сорт будущего кочана созревает больше двух месяцев, можно использовать химические препараты, системные инсектициды.

Марина Мельникова, директор учебно-научного центра "Липогорье" ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ:

- Цветная капуста, брокколи, которую можно и сейчас ещё высадить, это может быть вторая и третья посадка, и сейчас их важно защитить, когда у растений нет столько сил и энергии, когда они сами смогут справиться с нашествием вредителей.

Специалисты причину распространившейся угрозы связывают с аномально теплой погодой в начале мая. И ведь эти вредители далеко не единственная трудность. Чтобы собрать достойный урожай, садоводам приходиться буквально весь сезон держать глухую оборону. После блошек и моли следующая напасть - бабочки-капустницы.