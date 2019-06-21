Ай да рыжик! На севере Прикамья стартовал сезон грибной охоты
Наши земляки делятся первыми в этом году фотографиями своих трофеев с тихой охоты из Косинского района Пермского края. Это ли не повод провести свой выходной на природе в поисках вкуснейших рыжиков?
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