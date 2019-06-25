В Кудымкарской больнице появится новый корпус
В Кудымкаре началось строительство нового хирургического корпуса больницы Коми-Пермяцкого округа. На сегодня застройщик приступил к подготовке стройплощадки, завозит спецтехнику. Объект включён в адресно-инвестиционную программу Пермского края, на его возведение в региональном бюджете предусмотрено 729 млн рублей. Техническим заказчиком объекта является Управление капитального строительства Пермского края. Новый 4-этажный корпус рассчитан на 80 мест и объединит под своей крышейчетыре отделения больницы: услуги офтальмолога, хирурга и врачей поликлинического звена можно будет получить по одному адресу. Строительство объекта планируется завершить к концу 2021 года.
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