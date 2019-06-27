В Кудымкаре строится приют для бездомных собак

Новое здание приюта для собак в Кудымкаре строят параллельно с поиском денег. Как на само строительство, так и на его дальнейшую работу. Денег, выделенных местной администрацией, хватит только на отлов и стерилизацию животных. Между тем, даже в прежнем своем виде приют существенно обезопасил улицы города от бродячих животных.

За свой счёт и своими силами Ольга Епина вместе с мужем строят новый приют для временного содержания животных. На выделенной городской администрацией земле уже разровняли территорию и начали строить забор.

Правда, когда сюда переедут бездомные собаки, не известно, денег на все работы пока нет. Пункт временного содержания работает в Кудымкаре с весны 2018 года.

Сейчас в пункте временного содержания бездомных животных находится около 40 собак. Появилась необходимость его перенести из-за того, что он находится рядом с частным сектором и постоянно поступают жалобы на громкий лай.

Работу финансирует городская администрация. В этом году выделено около 900 тысяч рублей. Но этих средств крайне мало. Их хватает только на отлов, стерилизацию и лечение. А дальше приходится ухаживать за животными организаторам за свой счёт.

На постройку нового в бюджете денег нет. По словам местных жителей, после того, как появился пункт временного содержания, ходить по улицам стало намного безопаснее. За прошлый год было отловлено более 300 бездомных животных.

Сейчас Ольга Епина ищет помощь в строительстве, будет рада любым строительным материалам, волонтёрам и средствам. Между тем, проблема открыто стоит в районах округа. Случаев укусов животных меньше не становится. Бывали случаи, что в зубы к собакам попадали дети.