Бур асыв, Пермскöй край!

Новая программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на коми-пермяцком языке. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья.

В сегодняшнем выпуске комипермяцкая кухня