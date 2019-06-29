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← Вести Кудымкар 28.06.2019

Борщевик подлежит уничтожению

Коммунальщики Кудымкара приступили к ликвидации очагов произрастания и распространения борщевика Сосновского.

Всего на территории города зафиксировано 18 очагов этого опасного растения общей площадью более 2 га. “Адреса" выявляются как работниками отдела ЖКХ Кудымкара, так и по информации, поступающей от жителей города.

На сегодняшний день ликвидировано более половины зафиксированных на территории города мест, главным образом, возле социальных учреждений и в местах отдыха людей: возле детского сада № 17, возле "Синего моста" на берегу реки Иньва, на территории 12 микрорайона со стороны федеральной трассы, в районе моста через реку Олыч.

Напомним, что борщевик Сосновский - довольно опасное растение. Его сок, попав на кожу, повышает ее чувствительность к ультрафиолету, что может привести к сильным ожогам. Как сообщает сайт администрации города, скашивание борщевика на территории Кудымкара будет проводиться в течение всего летнего периода по мере его произрастания.


Опубликовано: 29.06.2019 в 11:24 в рубрике - Новости

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