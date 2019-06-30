СПК «КОЛХОЗ ИМЕНИ КИРОВА» Сельхозпроизводители Прикамья в «Центре внимания»

Кудымкарский район - административно-территориальная единица и муниципальное образование в составе Пермского края. В районе 277 населённых пунктов в составе шести сельских поселений, одно из которых Егвинское. Здесь в деревне Мижуева находится сельскохозяйственный производственный кооператив "Колхоз имени Кирова". Сегодня в колхозе трудятся 230 человек. Люди преданы своей работе, ведь это нелегкий труд. В летний сезон организация привлекает школьников из ближайших деревень. Так вырабатывается трудовое воспитание учащихся, есть возможность пройти практику на производстве. Хозяйство существует с 1935 года. Колхоз прошел долгий путь развития.

Основные виды деятельности организации - это разведение молочного крупнорогатого скота и производство молочной продукции. Также колхоз занимается выращиванием зерновых и зернобобовых культур, для заложения семенного фонда, изготовления корма животным и на продажу частным организациям. Сегодня общая посевная площадь в колхозе составляет 6254 гектара. Хозяйство выращивает традиционные культуры - пшеницу, овес, ячмень и рожь. Все сорта районированные, то есть внесены в специальный госреестр по результатам государственного сортоиспытания и рекомендованы для промышленного выращивания в данном регионе. При выполнении работ в поле, не все зависит от техники и работников. Важную роль здесь играет климат. Неблагоприятные погодные условия могут отрицательно сказаться на валовом сборе сельскохозяйственных культур.

Из многолетних трав в колхозе производят клевер и тимофеевку, общая площадь полей под засев таких трав занимает 2000 гектар и около 300 гектар выделяется под засев бобовой культуры - козлятник. Работа на поле - это трудоемкий процесс. Здесь все проходит поэтапно и в фиксированные сроки.

Уборка зерновых также происходит в определенной последовательности. В первую очередь убирают рожь, затем овес, ячмень и пшеницу. Хозяйство имеет две зерновые сушилки. Это устройство для стабильной индустриальной обдувки зерна. Основная функция -сушка зерновых и масличных культур, то есть снижение влажности осушаемого продукта до значений, при которых зерно можно безопасно заложить на длительное хранение, не опасаясь возникновения очагов самосогревания. Двух таких приспособлений достаточно колхозу. Однако на котлах не хватает газового оборудования, для работы сушилок предприятие вынуждено использовать мазут.

Корма - исходное сырье для производства всех видов животноводческой продукции. Таким образом, растениеводство и животноводство имеют прямую взаимосвязь. В колхозе изготавливают грубые корма для животных- сено, солому, сенаж. Из традиционных культур делают концентраты. Покупают жмых. Такой рацион питания богат витаминами и минералами, коровы дают хороший удой. Для кормления скота применяют мобильные кормораздатчики-смесители. Благодаря измельчению и смешиванию корма, использование таких миксеров позволяет животному получить более насыщенное питание, а также облегчает труд работнику. Из однолетних культур в колхозе изготавливают зеленый корм для молочного крупнорогатого скота.

Сегодня в пользовании колхоза 54 единицы техники. В целях экономии возникла необходимость сократить количество тракторов. Все оборудование, в том числе автопарк играет важную роль для сельскохозяйственного предприятия. СПК "Колхоз имени Кирова" применяет технику отечественного производства. Автопарк долгое время служит предприятию. У организации пока нет возможности приобрести более качественное оборудование.

В небольших количествах колхоз имени Кирова занимается поставкой мяса в Удмуртию, но основной вид деятельности предприятия- производство молока. Продажи идут на молочный завод в город Кудымкар.

В составе СПК "Колхоз имени Кирова" три молочные фермы. Есть отдельный телятник, родильное отделение. На фермах установлены автоматизированные механизмы. Применяется технология доения коров на линейных установках с молокопроводом. На сельскохозяйственном предприятии содержат 2000 голов крупного рогатого скота, из них 900 голов - это дойное стадо. Здесь выращивается голшстинская черно-пестрая порода коров. Средний показатель удоя на одну фуражную корову составляет 15 литров в сутки. На фермах в две смены трудятся квалифицированные специалисты. Каждый выполняет свою функцию. Здесь работники ведут хороший уход за крупнорогатым скотом.

В производственном кооперативе "Колхоз имени Кирова" не всегда хватает рабочих кадров. Молодые люди уезжают в города, старшее поколение выходит на пенсию, есть сложности с качеством техники и финансированием. Несмотря на такие сложности производство общими силами успешно развивает отрасли растениеводства и животноводства, держит качество молока и мяса на высоком уровне, остается востребованным на своем рынке.