СКПХ «Россия» из Кудымкара

В 1959 году на базе мелких колхозов и артелей, в окрестностях города Кудымкар Пермского края был создан сельскохозяйственный производственный кооператив "Россия". За более чем полувековой путь предприятие стало самым крупным в Пермском крае. Здесь трудятся 250 сотрудников. Коллектив предан своей работе, а руководство создает благоприятные условия труда. На предприятии внедряют современные технологии, автоматизируют рабочий процесс, обновляют технику, строят новые комплексы.

Основное направление деятельности кооператива – молочно-мясное. Здесь содержат 1800 голов крупного рогатого скота черно-пестрой породы, из них 1001 голова – это дойное стадо. Молоко и вся молочная продукция СПКХ "Россия" имеет большой спрос среди предприятий Пермского края и за его пределами. Кооператив принимает участие в торгах по поставке молочной продукции в детские сады, больницы и школы.

В составе кооператива три фермерских комплекса. Здесь созданы все условия для скота. Построены оптимальные животноводческие корпусы для коров, телятники с особыми условиями содержания. За животными здесь ведут хороший уход. На молочных фермах появились автоматизированные механизмы для передвижения кормов, по уборке навоза, системы, позволяющие контролировать состояние здоровья каждого животного, новые технологии доения. Если раньше коров доили вручную, то сейчас применяются линейные установки с молокопроводом. Сегодня средний годовой показатель удоя на одну фуражную корову составляет 5800 литров.

Самый крупный фермерский комплекс находится в населенном пункте Малая Серва. Это целая животноводческая ферма по уходу за беременными коровами, родильное отделение и телятник. Здесь ведется строительство еще двух телятников. На молочной ферме содержатся 800 голов, в том числе 500 дойных и 300 телят. Каждое животное со своей родословной. Дойное стадо распределено по фазам.

Производственный кооператив "Россия" занимается поставками мясной продукции. Большая часть мяса идёт на предприятия Удмуртии.

Производство является племенным репродуктором по разведению черно-пестрой породы краевого значения. Рогатый скот имеет высокое качество, относится к классам "элита" и "элита рекорд". Сегодня кооператив имеет высокие показатели в области животноводства. Достичь повышения продуктивности стада удалось за счёт улучшения кормовой базы и селекционно-племенной работы.

Растениеводство тесно связано с изготовлением корма для крупнорогатого скота. Производство в этой области занимает лидирующие позиции по всему краю. Объем работ на полях очень большой и разнообразный. Кооператив специализируется на выращивание традиционных зерновых культур и многолетних трав. Общая площадь полей составляет 6000 гектаров.

Хозяйство производит и реализует такие традиционные культуры, как овес, ячмень, пшено, рожь. Из многолетних трав помимо посева клевера, здесь выращивают тимофеевку, козлятник и люцерну. Из них изготавливают корм для крупнорогатого скота. Каждый день животные получают полноценное питание, коровы дают хороший удой.

Прошедший и текущий годы выдались удачными на урожайность. Хоть и погодные условия бывают не самыми благоприятными, предприятие не собирает меньше 25 центнеров зерна с одного гектара. Это довольно высокая планка. Благодаря хорошей технике и добросовестным работникам уборка полей проходит в полном объеме. Предприятие стабильно имеет большие резервы по кормовой базе, собственный цех по изготовлению корма.

Зерновые культуры черноземья также идут на продажу. После проведения полевых работ здесь появляется качественный семенной материал. Среди частных предприятий и хозяйств Пермского края и за его пределами, семена пользуются большим спросом.

Биологолизация – система взаимосвязанных организационно-технических мероприятий, направленных на грамотное использование законов природы, достижений науки, ориентированных на оздоровление почвы, снижение себестоимости и повышение качества сельскохозяйственной продукции. Работа по биологолизации почвы ведётся в хозяйстве с 1997 года.

Кооператив "Россия" состоит в "Ассоциации молочников Пермского края". Организация ориентирована на осуществление деятельности, направленной на повышение экономической эффективности сельскохозяйственного производства. Это обмен опытом, взаимодействие с другими крупными предприятиями, защита интересов организации на получение субсидий.

Сегодня кооператив участвует в различных программах по субсидированию. Поддержка предприятию идет как с краевого, так и с районного бюджета. Общими вложениями предприятие развивается и повышается его эффективность в работе.

По государственной программе хозяйство постепенно обновляет автопарк, производит замену отечественного оборудования на импортное. С самого утра и до позднего вечера техника находится в движении. Для получения хорошего урожая необходимо проделать большой объем работы. Закрытие влаги, культивация, посев, прикатывание - эти манипуляции выполняются в определенной последовательности и в оптимальные сроки. Большую роль играют и погодные условия. Высокая влажность, низкая температура и другие факторы могут отрицательно сказаться на сборе сельскохозяйственных культур. Крупный кооператив требует больших вложений. На предприятии работает порядка 70 единиц техники. СХПК "Россия" закупило новые тракторы, сеялки, косилки, комбайн, пресс-подборщики и одну сушильную.

Сегодня производственный кооператив "Россия" - это крупное модернизированное предприятие. На основе современных технологий и оборудования на производстве создаются благоприятные условия эффективности труда. Здесь успешно развиваются отрасли животноводства и растениеводства. Многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия сегодня дает СХПК "Россия" большие плоды.