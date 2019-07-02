В Коми-Пермяцкой больнице открылся межмуниципальный кардиологический центр
В Коми-Пермяцкой больнице сегодня открылся межмуниципальный кардиологический центр. Развитие медицины, а также мусорная реформа и расселение ветхого жилья стали главными темами во время визита в округ губернатора Прикамья.
Новую стоматологическую установку в Верх-Иньве ждали давно. Теперь качественные услуги доступны в селе. Еще одно важное изменение – все отделения амбулатории переехали в новое здание.
Также в амбулатории в марте открылся кабинет раннего выявления онкологических заболеваний. Точно такой же появился в поликлинике в Кудымкаре. Кроме того, с прошлого года работает онкоцентр второго уровня. В нем уже 17 пациентов прошли 35 курсов химиотерапии. А еще с сегодняшнего дня для жителей шести районов Коми-округа доступен межмуниципальный кардиоцентр в окружной больнице.
Кроме объектов здравоохранения глава региона осмотрел строящееся здание школы в селе Кочёво.
Новое здание Кочевской школы строится за счет средств краевого и местного бюджета. Общая сумма – 200 млн рублей. Здесь будут учиться 400 человек. Сдать его планируют к концу этого года.
Общая площадь здания – 5,5 тысяч квадратных метров. Новая школа позволит детям села и района учиться в одну смену.
Итогом визита стала встреча с жителями Кудымкара. Люди затронули проблемы с аварийным и ветхим жильем, обеспечение местами в детских садах, «мусорную реформу».
В Верх-Иньве благодаря краевым программам недавно появился новый стадион. Кроме того, был отремонтирован дом культуры, восстановлены новые кресла, музыкальное оборудование и сценический свет.
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