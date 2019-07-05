Бур асыв, Пермскöй край!
Новая программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на коми-пермяцком языке. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья.
В сегодняшнем выпуске комипермяцкая кухня
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