В Кудымкаре объявлены итоги аукциона на строительство детской поликлиники. Победителем стало ООО "Стройуниверсал-Парма", предложив заключить контракт стоимостью в 177,1 миллиона рублей, при начальной цене в 179,9 миллионов. . Здание поликлиники будет иметь 2 и 4 этажа. Общая площадь помещений больницы составит 3,7 тыс. кв. м. В день поликлиника сможет принять до 200 пациентов. Предусмотрен дневной стационар на 5 койко-мест. По плану выполнить работы необходимо за 420 дней с даты заключения госконтракта.