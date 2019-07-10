В Кудымкаре объявлены итоги аукциона на строительство детской поликлиники.
В Кудымкаре объявлены итоги аукциона на строительство детской поликлиники. Победителем стало ООО "Стройуниверсал-Парма", предложив заключить контракт стоимостью в 177,1 миллиона рублей, при начальной цене в 179,9 миллионов. . Здание поликлиники будет иметь 2 и 4 этажа. Общая площадь помещений больницы составит 3,7 тыс. кв. м. В день поликлиника сможет принять до 200 пациентов. Предусмотрен дневной стационар на 5 койко-мест. По плану выполнить работы необходимо за 420 дней с даты заключения госконтракта.
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