В В Кудымкаре стартовал пятый фестиваль деревянной скульптуры

В Кудымкаре стартовал очередной, уже пятый фестиваль деревянной скульптуры. Происходило это совсем тихо и для многих горожан незаметно. В конце отведенного периода всех пригласят посмотреть на то, что получилось

Фестиваль называется «Живое дерево». В каких лицах и сюжетах оно оживет на этот раз, узнаем в субботу.