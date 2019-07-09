В В Кудымкаре стартовал пятый фестиваль деревянной скульптуры
В Кудымкаре стартовал очередной, уже пятый фестиваль деревянной скульптуры. Происходило это совсем тихо и для многих горожан незаметно. В конце отведенного периода всех пригласят посмотреть на то, что получилось
Фестиваль называется «Живое дерево». В каких лицах и сюжетах оно оживет на этот раз, узнаем в субботу.
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