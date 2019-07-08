Яндекс.Метрика

На главную - Новости

← Вести Кудымкар 05.07.2019

Первый урожай картофеля продемонстрировали в Кудымкаре

Смотреть

Вопреки капризам природы и вопреки вообще всему, житель Кудымкара Римма Калинина сегодня угощает соседей картофелем свежего урожая. Самое начало июля, а у нее уже полнотелые клубни по несколько штук на кусте. При этом остальные огородники свою картошку раньше сентября копать и не планируют.

На дворе июль, а Рима Калинина собирает свежий урожай картофеля. В нынешнем году он уродился на славу. Конечно, чтобы созреть картофель должен быть в земле 90 дней. Клубни высадила в мешок и поливала два раза в неделю, вот и весь уход. Также не нужно окучивать и очищать от сорняков. Чтобы собрать свежий урожай картофеля уже в середине лета, хозяйка начинает сажать его в апреле. Первые два месяца держит в парнике, а потом выносит на улицу.

Своя картошка и вкусней и дешевле, - признается пенсионерка, в магазине покупать выходит дорого. После сбора сразу начинает готовить. Предпочитает на пару, ведь так большая часть полезных веществ сохраняется. И есть чем побаловать всю семью.

Специалисты сельскохозяйственного техникума в Кудымкаре говорят, что для частных домовладений такой способ выращивания вполне приемлем. Правда, для того, чтобы собрать большой урожай, нужны большие площади. И советуют для посадки использовать крупные сорта картофеля. А также предлагают другие способы. Подробнее>>


Опубликовано: 08.07.2019 в 22:25 в рубрике - Новости

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости:

Вести Кудымкар 05.07.2019

Бур асыв, Пермскöй край!

В Коми-Пермяцком округе сократится количество муниципалных чиновников

В Коми-Пермяцкой больнице открылся межмуниципальный кардиологический центр

СКПХ «Россия» из Кудымкара

СПК «КОЛХОЗ ИМЕНИ КИРОВА» Сельхозпроизводители Прикамья в «Центре внимания»

Борщевик подлежит уничтожению

Вести Кудымкар 28.06.2019

Бур асыв, Пермскöй край!

В Кудымкаре строится приют для бездомных собак


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Вести Кудымкар 05.07.2019

Обратите внимание

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2018. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru