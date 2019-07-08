Первый урожай картофеля продемонстрировали в Кудымкаре

Вопреки капризам природы и вопреки вообще всему, житель Кудымкара Римма Калинина сегодня угощает соседей картофелем свежего урожая. Самое начало июля, а у нее уже полнотелые клубни по несколько штук на кусте. При этом остальные огородники свою картошку раньше сентября копать и не планируют.

На дворе июль, а Рима Калинина собирает свежий урожай картофеля. В нынешнем году он уродился на славу. Конечно, чтобы созреть картофель должен быть в земле 90 дней. Клубни высадила в мешок и поливала два раза в неделю, вот и весь уход. Также не нужно окучивать и очищать от сорняков. Чтобы собрать свежий урожай картофеля уже в середине лета, хозяйка начинает сажать его в апреле. Первые два месяца держит в парнике, а потом выносит на улицу.

Своя картошка и вкусней и дешевле, - признается пенсионерка, в магазине покупать выходит дорого. После сбора сразу начинает готовить. Предпочитает на пару, ведь так большая часть полезных веществ сохраняется. И есть чем побаловать всю семью.

Специалисты сельскохозяйственного техникума в Кудымкаре говорят, что для частных домовладений такой способ выращивания вполне приемлем. Правда, для того, чтобы собрать большой урожай, нужны большие площади. И советуют для посадки использовать крупные сорта картофеля. А также предлагают другие способы. Подробнее>>