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Фестиваль деревянной скульптуры «Живое дерево» в Кудымкаре в разгаре

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В Кудымкаре участники фестиваля деревянной скульптуры "Живое дерево" приступили сегодня к работе. Накануне каждый из них выбирал себе заготовку – бревно, а сейчас начали пилить и резать. Но о своих планах все говорить отказываются.

Звуки пилы не смолкают возле этнокультурного центра. Работают под открытым небом. Участникам фестиваля ни дождь, ни ветер не помеха. Ведь во времени сильно ограничены. В завершении рабочей недели им уже нужно будет представить готовые фигуры.

Фестиваль проходит пятый год подряд. По словам организаторов, идея появилась еще в 2012 году. Обратили внимание на парк деревянных скульптур в деревне Пармайлово. Мастер Егор Утробин на протяжении нескольких лет вырезает отрицательных персонажей, героев коми-пермяцких сказок. Музей у дороги уже давно привлекает внимание водителей проезжающих машин.

Нынче работают шесть команд. Но почти все участники пока не раскрывают секрет, какие фигуры готовят. Известно одно – что экспозиция будет установлена внутри этнокультурного центра.

Главное условие для всех участников – они должны подготовить скульптуры по мифам и легендам финно-угорских народов.

Среди всех участников будет выбрана лучшая работа. Победитель получит приз. Итоги будут подведены 13 июля, во время празднования Дня города.


Опубликовано: 10.07.2019 в 17:59 в рубрике - Новости

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В Кудымкаре объявлены итоги аукциона на строительство детской поликлиники.

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← В Кудымкаре объявлены итоги аукциона на строительство детской поликлиники.

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