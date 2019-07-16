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Проливные дожди вызвали паводок на реках в Кудымкарском районе

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К вечеру в Кудымкарском районе начался внезапный паводок. Вода отрезала от внешнего мира сразу семь населенных пунктов. Проезд к месту ЧП так же затруднен. Начало летнему половодью положил пруд в селе Кува. Из-за сильных дождей он переполнился, и потоки воды через дамбу хлынули в жилые дома.

Практически сразу местные власти начали аварийный сброс, река в итоге вышла из берегов. На этот час затоплено больше десятка жилых домов. Люди, оказавшиеся в зоне бедствия, эвакуированы, открыт пункт временного пребывания для пострадавших. Сейчас решается вопрос о введении режима чрезвычайной ситуации. В случае, если местным жителям потребуется покинуть село, власти обещают предоставить грузовые машины. Для личного транспорта проезд по мостам закрыт, так как они затоплены. Кроме того, режим повышенной готовности введен в окружном центре, в Кудымкаре. Вся вода из Кувы поступает в реку Иньва, и в столице Пармы также ожидают повышения уровня реки.


Опубликовано: 16.07.2019 в 22:09 в рубрике - Новости

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