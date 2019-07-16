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← Вести Кудымкар 12.07.2019

Употребление сырого мяса смертельно опасно

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Стали известны подробности смерти 21-летнего студента из Кудымкарского района Руслана Сыстерова. По информации Министерства здравоохранения края, молодой человек скончался в больнице Нижнего Новгорода от альвиококкоза – это поражение печени червями альвиококками. Заражение произошло несколько лет назад, после того как студент поел мясо диких животных. Руслан перенес пять операций, в том числе по пересадке печени. Часть своего органа ему отдала тетя.
Вместе с тем, как утверждают кудымкарские ветеринары, все добытое мясо диких животных охотники должны приносить на исследования, чтобы установить можно ли его употреблять в пищу. Однако делают это немногие. В прошлом году на проверку принесли 22 головы, в этом году – три. Речь идет только об охотникам, имеющих лицензию. Мясо, добытое браконьерами, специальную проверку не проходит, и куда поступает на реализацию отследить не возможно.
Юлия Веслогузова, ветеринарный врач Кудымкарской станции по борьбе с болезнями животных:
- Экспертиза диких промысловых животных стоит 500 рублей, так как охотники не хотят отслеживать, они не привозят. Привозят только те, кто сдает на реализацию.


Опубликовано: 16.07.2019 в 09:35 в рубрике - Новости

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