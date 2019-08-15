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В Кудымкаре объявлен конкурс на замещение должности главы городского округа

Кудымкарская городская дума объявила конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского округа. Соответствующее решение опубликовано на сайте думы.

Согласно положению о конкурсе, подготовленные заявки и программы развития Кудымкара будут оцениваться комиссией. Конкурсная комиссия состоит из 12 человек. Из них половина назначается думой, вторую половину формирует губернатор Пермского края. По итогам конкурса комиссия представляет на рассмотрение депутатов двух кандидатов, набравших наибольшее количество баллов. Главой территории становится кандидат, получивший по результатам тайного голосования поддержку со стороны большинства депутатов.

По данным “Ъ-Прикамье”, прием заявок на конкурс завершается 19 сентября, заседание конкурсной комиссии запланировано на 4 октября. На данный момент на конкурс не поступило ни одной заявки. Действующий глава Кудымкара Иван Мехоношин заявил изданию, что пока не определился, будет ли он участвовать в конкурсе.


Опубликовано: 15.08.2019 в 14:36 в рубрике - Новости

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